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Жээнбекову - 61 год. Какие президенты поздравили его по телефону

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- Оксана Гут
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Сегодня, 16 ноября, президент Сооронбай Жээнбеков отмечает свой день рождения. Главе государства исполнился 61 год. Свои поздравления в этот день высказали в телефонном разговоре президенты Турции, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, премьер- министр России Дмитрий Медведев.

В ходе беседы президент Таджикистана тепло поздравил президента Сооронбая Жээнбекова с днем рождения и пожелал крепкого здоровья,  счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Жээнбековва от имени российского правительства и от себя лично.

- Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в укрепление российско-кыргызских отношений, базирующихся на принципах дружбы, партнерства и союзничества. Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре. Углубляется интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, продвижение новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Киргизии.

Желаю Вам, крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей ответственной государственной деятельности, - цитирует Медведева пресс-служба президента.

Президент Армении Армен Саркисян пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы кыргызско-армянских отношений, в том числе механизмы укрепления взаимодействия в рамках евразийской интеграции, а также расширение двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

- Поздравляю Вас с днем рождения. Отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном соединены волей наших братских народов, имеющих общую историю, ценности и традиции. Ваши усилия по укреплению двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах очень ценны. С глубоким удовлетворением вспоминаю Ваш визит в нашу страну, встречу с Вами и состоявшийся всесторонний обмен мнениями. В этот знаменательный день желаю Вам всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, - отмечено в поздравительной телеграмме президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Также свои пожелания имениннику выразил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

- Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством братский Кыргызстан уверенно достигает больших успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене.

Убеждён, что высокий уровень наших двусторонних отношений будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего расширения туркмено-кыргызского партнёрства и межгосударственных связей по всему спектру направлений, - отмечается в поздравлении президента Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов во всех начинаниях

и устремлениях во благо братского народа Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/383287
Теги:
праздник, президент, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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