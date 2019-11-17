В Москве задержали еще одного беглого афериста из Кыргызстана

В ближайшее время из Москвы в Кыргызстан будет отправлен его гражданин, находящийся под следствием у себя на родине. Разыскать и арестовать его удалось сотрудникам столичной полиции и представительства МВД КР в РФ.

По информации последнего, этот человек скрывался в России от отечественного правосудия более четырех лет. 61-летний уроженец Джалал-Абадской области Э.А.разыскивался следственным отделом ОВД Кара-Суйского района Ошской области в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество, совершенное в значительном размере" УК КР.

Еще в мае 2015 года он, войдя в доверие к соотечественнику, купил у него автомашину марки "DAF", заплатив при этом только третью часть стоимости. Остальную сумму обещал отдать в течение четырех месяцев. Однако, подделав доверенность, продал автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. Его объявили в межгосударственный розыск.

Обнаружен и задержан Э.А. был в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в российской столице при содействии сотрудников СКМ МВД КР и УВД Ошской области.

Как ранее сообщал VB.KG, буквально на днях за аналогичное преступление, (приобретение автомобиля и продажа его обманным путем, без расчета с продавцом) в Москве был взят под стражу другой гражданин Кыргызстана, 35-летний уроженец Нарынской области Б.К., который с 2017 года также скрывался в России.