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Подозреваемый в жестоком избиении охранника работает в милиции? (видео)

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- Бакыт Стамов
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Родственники жестоко избитого охранника Каныбека Ботоканова просят общественность подключиться к поискам Мирмухамеда Ишембекова, который подозревается в его избиении. В чатсности об этом попросила в соцсетях дочь пострадавшего Жанна.

По ее словам, 2 недели прошло, но милиция до сих пор не может его найти.

"Возможно Мирмухамед работает в милиции. В фейсбуке он поставил свое фото в милицейской форме", - написала она.

Как таковой фотографии Ишембекова в милицейской форме не оказалось на его странице в соцсети, разве что только указано, что он окончил юридическую академию.

Напомним, ранее в ночь на 30 октября на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова неизвестный избил пожилого охранника. В следствие чего потерпевший чуть было не лишился глаза.


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URL: https://www.vb.kg/383292
Теги:
ГУВД, МВД, нападение, розыск, драка, Бишкек, Кыргызстан, больница
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