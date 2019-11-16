Подозреваемый в жестоком избиении охранника работает в милиции? (видео)

Родственники жестоко избитого охранника Каныбека Ботоканова просят общественность подключиться к поискам Мирмухамеда Ишембекова, который подозревается в его избиении. В чатсности об этом попросила в соцсетях дочь пострадавшего Жанна.

По ее словам, 2 недели прошло, но милиция до сих пор не может его найти.

"Возможно Мирмухамед работает в милиции. В фейсбуке он поставил свое фото в милицейской форме", - написала она.

Как таковой фотографии Ишембекова в милицейской форме не оказалось на его странице в соцсети, разве что только указано, что он окончил юридическую академию.

Напомним, ранее в ночь на 30 октября на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова неизвестный избил пожилого охранника. В следствие чего потерпевший чуть было не лишился глаза.