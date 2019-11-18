Галлюциногенный канал. СБНОН пресекла крупную поставку афганских наркотиков

Истекшая неделя для Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД оказалась успешной. Был раскрыт устойчивый канал, по которому из Таджикистана через Кыргызстан шли крупные партии афганских наркотиков.

Сначала поступила оперативная информация - в Баткенской области одним из жителей налажена перевозка крупных партий наркотических веществ. Запрещенный товар он транспортирует на легковом автомобиле. Речь шла о так называемом чарасе, одной из разновидностей гашиша - чистой необработанной смоле, собранной с листьев и соцветий конопли. Как и гашиш, содержит 60–65 процентов тетрагидроканнабинолов. Для сравнения: в стеблях конопли их содержится около 3 процентов.

Чарас занесен в список IV Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года, то есть признан особо опасным, при его употреблении возникает галлюциногенные эффекты особенной стойкости в силу более высокой концентрации каннабинолов. Поэтому пользуется спросом у наркоторговцев.

Сотрудники СБНОН выехали на трассу Бишкек - Ош - Баткен и начали ждать, когда появится машина, на которую была дана ориентировка. Наконец похожее легковое авто было зафиксировано и остановлено.

- В хорошо оборудованном тайнике под сиденьем, близ бензобака, были найдены обмотанные скотчем пластиковые бутылки и пакеты с темным веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 15 килограммов 720 граммов, - рассказали корреспонденту "ВБ" в пресс–службе СБНОН.

Всего наркоборцы насчитали семнадцать бутылок и семь упаковок чараса. Подозреваемым в незаконной перевозке оказался кыргызстанец, житель Баткенской области Х.Д., 1992 года рождения.

- В настоящее время продолжается досудебное производство и мероприятия по установлению других лиц, причастных к наркообороту, - добавили в СБНОН.

Эксперты давно говорят о том, что через Таджикистан и Кыргызстан проходит часть потоков наркотрафика из афганских Бадахшана и Кундуза. Перевалочные точки действуют в Ошской и Баткенской областях, в частности в районе Кара–Суу. Наркобизнес находится под контролем местных криминальных группировок и экстремистских ячеек. Известны случаи, когда представители криминалитета с юга Кыргызстана специально выезжали в Афганистан, чтобы, участвуя в боях, сблизиться с полевыми командирами и наладить свой наркобизнес. Ведь основная цель боевиков в том числе и создание бесперебойных каналов контрабанды наркотиков в страны СНГ. И в этом плане социально уязвимый юг Кыргызстана становится особенно интересным наркоторговцам.

Последнее крупное задержание героина сотрудники СБНОН провели в августе 2019 года. В городе Кара–Куле Джалал–Абадской области среди ящиков с фруктами, которые перевозились в грузовике, были обнаружены 93 брикета с героином. Общий вес составил 44,3 килограмма. Его планировалось перебросить в Россию и страны Европы.

Согласно предварительной экспертизе, тот героин оказался высшего качества (оценка "три девятки").

Контрабандой особо крупных партий тяжелых наркотиков афганского происхождения, к сожалению, занимаются и на севере республики. Так, в Бишкеке задержали 45–летнего жителя Чуйской области. В его сумке были обнаружены 24 брикета с героином, вес которых составил 25 килограммов 160 граммов.

Вообще в 2018 году изъято 16 тонн 318 килограммов 517 граммов наркотических средств.

Из них на героин пришлось 73 килограмма 574 грамма. А за истекшие полгода 2019–го в Кыргызстане изъято 15 килограммов 284 грамма героина, 1,6 килограмма психотропных веществ Alphazolam, 178 граммов спайса и почти 28 тонн прекурсоров.

цифирь

В 2018 году в Афганистане было произведено опиума почти на 70 миллиардов долларов. На плантациях работают более 350 тысяч человек. Посевы занимают площадь в 263 тысячи гектаров.