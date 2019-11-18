В Турции задержали четвертого подозреваемого в убийстве Саймаити

СМИ утверждает, что при обыске подозреваемого было обнаружено оружие, из которого застрелили Саймаита, а также 1000 долларов.

Напомним, гражданин КНР Айэркен Саймаити был убит в одном из кафе Стамбула 10 ноября. Неизвестные выстрелили в него и скрылись. Полиция Турция задержала троих подозреваемых, двое из которых утверждали, что являются гражданами Кыргызстана, в ГРС эту информацию не подтвердили. Однако, несколько лет назад Айэркен Саймаити незаконно получил паспорт гражданина КР. В 2017 году он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

В местных СМИ Айэркен Саймаити связывают с именем Матраимовых и возможном выводе из КР 700 млн долларов.

Кроме того, Айэркен Саймаити был знаком с консулом Кыргызстана в Стамбеле Эркином Сопоковым. Внедорожник консула с дипломатическими номерами в момент убийства находился в кафе, где сидел Саймаита. Ключи от авто лежали в кармане у убитого. После этой истории Сопоков уволен с поста генколсула.