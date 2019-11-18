Мужская сила даже в 90 лет!

В одном из крупных центров урологии прошли испытания нового средства для мужчин "ЭКСТРА СИЛА".

Результаты говорят сами за себя:

8 из 10 мужчин улучшили потенцию с "ЭКСТРА СИЛА". 50% мужчин отметили значительное улучшение потенции. Количество половых актов выросло с 2–3 до 5–7 в месяц. Время для повторного полового акта сократилось с 2 часов до 15 минут. Половое влечение усилилось на 50%. Общее удовлетворение от секса выросло в 2 раза. Достижение оргазма и твердость эрекции увеличились на 50%. Препарат вернул мужчинам здоровое мочеиспускание. Препарат уменьшил неприятные ощущения внизу живота. У всех мужчин увеличилась длительность полового акта. У всех мужчин увеличилась яркость сексуальных ощущений. Уровень тестостерона увеличился на 30%. Число сперматозоидов увеличилось с 30 до 56%. Число слабых сперматозоидов снизилось на 49%. Количество эякулята (семени) выросло на 63%.

Причем испытуемыми были мужчины 20–60 лет с серьезными нарушениями потенции. У некоторых отклонения наблюдались более 7 лет.

Чтобы убедиться в эффективности препарата, не нужно тратить 2-3 тысячи сомов за пару капсул. Цена "ЭКСТРА СИЛЫ" в аптеках Бишкека – всего 1045 сомов.

Безопасно для мужчин

Препарат "ЭКСТРА СИЛА" разрешен к применению в любом возрасте и при проблемах с сердцем, его можно принимать даже в 90 лет. Препарат не вызывает привыкания или зависимости, в его составе на 100% натуральные вещества, совместим с алкоголем. Продается в аптеках Бишкека.

Оптимальный курс – 30 дней

Был отмечен знаком "Марка года" трижды – в 2015, 2016 и 2017 гг.

"ЭКСТРА СИЛА" для мужчин в аптеках Бишкека:

3-я Линия, 58. 3 мкр., 24. ул. Ауэзова, 3. ул. Ахунбаева, 100. ул. Байтика Баатыра, 57. ул. Бейшеналиевой, 19. ул. Гоголя, 113. ул. Дэн Сяопина, 173. ул. Дэн Сяопина, 6. пр. Жибек Жолу, 407. ул. Жукеева-Пудовкина, 75. ул. Киевская, 38. ул. Льва Толстого, 59. мкр. "Асанбай", 52. мкр. "Джал", 23. мкр. "Тунгуч", 6. ул. Московская, 130. пр. Манаса, 8/5. пр. Мира, 49. пр. Мира, 97. пр. Чуй, 113. пр. Чуй, 194. пр. Чуй, 32. пр. Чуй, 4. ул. Т. Молдо, 14. ул. Токтогула, 208 НЕМАН

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Сайт: neman.kg

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки "ЭКСТРА СИЛА". НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр.: RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015. ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60.

Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.