Мужская сила даже в 90 лет!

В одном из крупных центров урологии прошли испытания нового средства для мужчин "ЭКСТРА СИЛА".
Результаты говорят сами за себя:
Причем испытуемыми были мужчины 20–60 лет с серьезными нарушениями потенции. У некоторых отклонения наблюдались более 7 лет.
Чтобы убедиться в эффективности препарата, не нужно тратить 2-3 тысячи сомов за пару капсул. Цена "ЭКСТРА СИЛЫ" в аптеках Бишкека – всего 1045 сомов.
Безопасно для мужчин
Препарат "ЭКСТРА СИЛА" разрешен к применению в любом возрасте и при проблемах с сердцем, его можно принимать даже в 90 лет. Препарат не вызывает привыкания или зависимости, в его составе на 100% натуральные вещества, совместим с алкоголем. Продается в аптеках Бишкека.
Оптимальный курс – 30 дней
Был отмечен знаком "Марка года" трижды – в 2015, 2016 и 2017 гг.
"ЭКСТРА СИЛА" для мужчин в аптеках Бишкека:
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Сайт: neman.kg
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки "ЭКСТРА СИЛА". НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр.: RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015. ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60.
Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.