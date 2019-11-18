Российская Федерация: правовое положение иностранных граждан

1 ноября 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 257 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лицам без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство".

Разрешение на временное проживание без учета квоты смогут получить:

постоянно проживавшие на территории Украины граждане Украины или лица без гражданства, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории России; лица, получившие статус переселенца и желающие переехать в Россию на постоянное место жительства из стран, с которыми у Российской Федерации заключены международные соглашения о переселении; граждане государств, входивших в состав СССР, получившие в России профессиональное образование в государственных образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.

Для несовершеннолетних и недееспособных иностранных граждан уточняется принцип получения разрешения на временное проживание: либо на срок действия РВП родителя (законного представителя), либо совместное получение разрешения.

Возможность получения разрешения на временное проживание без учета квоты иностранными гражданами, состоящими в браке с гражданами России; участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членами их семьей; иностранными военнослужащими сохраняется.

Лица, имеющие право получить вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание, смогут также обратиться за получением разрешения на временное проживание без учета квоты.

Сокращается общий срок рассмотрения заявлений о выдачи РВП с шести до четырех месяцев.

Для лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации либо планирующих получить вид на жительство, введены следующие изменения.

Вид на жительство будет выдаваться без ограничения срока действия, за исключением вида на жительство, выдаваемого высококвалифицированному специалисту и членам его семьи (выдается на срок действия разрешения на работу, выданного высококвалифицированному специалисту).

Заявление о выдаче вида на жительство можно будет подать не ранее чем через восемь месяцев первого года проживания в Российской Федерации и не позднее чем за четыре месяца до истечения срока действия разрешения на временное проживание.

Общий срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство также сокращается с шести до четырех месяцев.

Вводится процедура замены вида на жительство. Вид на жительство подлежит замене в случае достижения иностранным гражданином возраста 14, 20 и 45 лет; изменения иностранным гражданином установочных данных; непригодности, обнаружения ошибок и неточностей.

Виды на жительство, выданные иностранным гражданам и лицам без гражданства до дня вступления в силу Федерального закона, будут действительны в течение срока их действия. B течение срока действия вида на жительство, уже выданного иностранному гражданину, он вправе обратиться с заявлением о выдаче бессрочного вида на жительство.

Пакет документов для получения бессрочного вида на жительство взамен имеющегося вида на жительство минимален:

заявление о выдаче вида на жительство, составленное в произвольной форме;

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства; две личные фотографии; квитанция об уплате государственной пошлины; документ, подтверждающий владение иностранным гражданином или лицом без гражданства русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации (для тех иностранных граждан, которые получали вид на жительство до 1 января 2015 г.).

Иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство, имеющие родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации, освобождаются от представления документа о владении русским языком.

Упрощенный порядок получения вида на жительство (без получения РВП) предусмотрен для

иностранных граждан, родившихся на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве СССР;

иностранных граждан, родители (законные представители) и дети которых состоят в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживают в России;

квалифицированных специалистов, работающих не менее 6 месяцев до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство по профессии, входящей в соответствующий перечень профессий, на которые распространяется упрощенный порядок приема в гражданство (утвержден приказом Минтруда России от 2015 г № 446н). иностранных граждан, окончивших вузы с отличием (по образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, высшего образования по очной форме обучения); отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным статусом, получивших российские паспорта до 2010 года и не приобретших гражданства Российской Федерации в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Законом внесены изменения для иностранных граждан, признанных носителями русского языка, которые снимают существующие в настоящее время административные барьеры для получения ими вида на жительство, а именно: исключается условие о представлении для получения вида на жительство документа, подтверждающего обращение с заявлением о выходе из гражданства иностранного государства.

Уточнен срок предоставления постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином уведомления о подтверждении своего проживания.

Предусмотрена возможность аннулирования разрешительного документа по заявлению иностранного гражданина.

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