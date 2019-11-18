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В Москве обнаружили труп мигранта из Кыргызстана.

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- Евгений Денисенко
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В одном из жилмассиов в центре Москвы, в бытовке обнаружен труп мужчины. По документам, находившимся при нем, удалось установить, что это – 29-летний приезжий из Кыргызстана.

По информации правоохранительных органов, "труп с гнилостными изменениями, из глаз и рта имелось кровотечение". По предварительным данным, тело пролежало здесь около четырех суток. У погибшего также имеются переломы ребер и проткнуто легкое.

Судя по всему, убийство произошло во время стихийного застолья, происходившего в бытовке. На полу рядом с телом валяются бутылки из-под спиртных напитков, на столе – стаканы.

Стало известно, что мигрант был разнорабочим, выполнял мелкие работы по благоустройству двора. Тело доставили в морг. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося, личности предполагаемых участников застолья.


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URL: https://www.vb.kg/383309
Теги:
Россия, труп, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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