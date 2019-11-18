В Москве обнаружили труп мигранта из Кыргызстана.

В одном из жилмассиов в центре Москвы, в бытовке обнаружен труп мужчины. По документам, находившимся при нем, удалось установить, что это – 29-летний приезжий из Кыргызстана.

По информации правоохранительных органов, "труп с гнилостными изменениями, из глаз и рта имелось кровотечение". По предварительным данным, тело пролежало здесь около четырех суток. У погибшего также имеются переломы ребер и проткнуто легкое.

Судя по всему, убийство произошло во время стихийного застолья, происходившего в бытовке. На полу рядом с телом валяются бутылки из-под спиртных напитков, на столе – стаканы.

Стало известно, что мигрант был разнорабочим, выполнял мелкие работы по благоустройству двора. Тело доставили в морг. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося, личности предполагаемых участников застолья.