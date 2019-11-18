ГКНБ: Кыргызстанка публично отреклась от джихадистской идеологии

ГКНБ совместно с ГСИН продолжают активную работу по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Так осужденная за экстремизм кыргызстанка добровольно отреклась от джихадистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным пресс-службы, в апреле 2019 году ее приговорили к 3 годам лишения свободы по ст.243 ("Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки") УК КР.

"Она, раскаявшись, признала полностью ошибочность, бесполезность и утопичность данной идеологии, а также призвала население страны и особенно молодежь, остерегаться от негативного влияния идеологии вышеуказанного религиозно-экстремистской организации и не вовлекаться в ее деятельность", - говорится в сообщении ГКНБ.