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ГКНБ: Кыргызстанка публично отреклась от джихадистской идеологии

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- Екатерина Улитина
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ГКНБ совместно с ГСИН продолжают активную работу по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Так осужденная за экстремизм кыргызстанка добровольно отреклась от джихадистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По данным пресс-службы, в апреле 2019 году ее приговорили к 3 годам лишения свободы по ст.243 ("Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки") УК КР.

"Она, раскаявшись, признала полностью ошибочность, бесполезность и утопичность данной идеологии, а также призвала население страны и особенно молодежь, остерегаться от негативного влияния идеологии вышеуказанного религиозно-экстремистской организации и не вовлекаться в ее деятельность", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/383311
Теги:
ГКНБ, ГСИН, экстремизм, Кыргызстан
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