В Бишкеке у школы имени Панфилова состоялся митинг

Митинг в честь подвига генерала-майора, Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова состоялся в столичной школе № 6, носящей его имя.

- Сразу после подвига 28-ми панфиловцев в ноябре 1941 года нашей школе было присвоено имя легендарного генерала. И все наши выпускники помнят об этом и гордятся. Накануне у нас состоялся видео-мост с учащимися школы г Волоколамска. И сейчас у нас декада, посвященная этой теме. А на весь год учащиеся получили задание для исследований по Великой Отечественной войне. Будем делать клипы, посещать ветеранов. - рассказала преподаватель русского языка и литература Ольга Горбунова.

Руководитель ветеранской организации Первомайского района Маркель Ибраев рассказал, что генерал-майор Панфилов очень честный офицер, который со всей ответственностью относился к своей службе. Ведь благодаря занятиям с личным составом, призванных в 316 стрелковую дивизию, боевой дух солдат был настолько подготовлен к боям, что никто не только не отступил, но многие действительно стали героями.

- Очень важно что дети воспитываются в традициях уважения к подвигу панфиловцев. Их подвиг был, и не только 28-ми, но и всей дивизии, и сейчас важно увековечить каждого. В том числе бойцов 9-ой роты 316 стрелковой дивизии. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" установить памятник в Осташево Волоколамского района, - рассказал заместитель руководителя Республиканского Совета ветеранов Чолпонбек Беккельдинов.

На митинге также выступил заместитель руководителя Кыргызского общества блокадников Кыргызстана Марат Кутанов, который рассказал, что подвиг панфиловцев - часть будущей Победы. Также как и подвиг детей и взрослых, отстоявших блокадный Ленинград.

Директор школы-комплекса Гулина Алыкановна Мырсакматова отдельно пожелала ветерану войны кавалеру ордена Славы Поломошнову и блокадникам здоровья и долгих лет жизни и поблагодарила за помощь в воспитании детей.

Салют в честь панфиловцев произвела салютная группа Койташской бригады.