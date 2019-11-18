В Санкт-Петербурге загорелись бытовки с мигрантами из Кыргызстана

Возгорание в бытовках, где проживали иностранные рабочие, произошло утром 18 ноября в Санкт-Петербурге. Пострадавшими оказались трудовые мигранты из Кыргызстана, жившие в этих помещениях.

По информации Федерального агентства новостей, эти люди занимались ремонтом фасада одного из близлежащих домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов и полиция.

На данный момент известно, что погибших нет. Но врачи осматривают рабочих, выясняют, не получил ли кто-нибудь ожоги или не отравился ли дымом. Устанавливается и причина возгорания. По предварительным данным, оно могло произойти из-за неосторожного обращения с бытовыми приборами.

Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось пресечь дальнейшее распространение огня. К настоящему моменту, пламя в основном потушено.