В Россию не пропустили "Чалап-Шоро" и розы из Кыргызстана

На Самарской таможне пресечен ввоз на территорию одноименной области полтонны кисломолочного напитка "Чалап-Шоро", произведенного в Кыргызстане. Сотрудники регионального Управлением Россельхознадзора и таможенники установили, что груз следовал без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

В эти же дни специалисты Управления Россельхознадзора по Оренбургской области не пропустили в нее 22 тонны сухофруктов, фасоли и около двух тонн орехов и арахиса из Кыргызстана. Такое решение было принято из-за отсутствия у лиц, сопровождавших грузы, документов, удостоверяющих соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции.

По той же причине - отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества (сертификат соответствия, протокол испытания, акт апробации) – пресечена попытка ввоза в Оренбургскую область из Кыргызстана более 44 тысяч саженцев роз. "Непроверенный посадочный материал мог быть заражен опасными карантинными заболеваниями и вредителями, что могло привести к гибели растений", - пояснили в региональном Управлении Россельхознадзора.

По его информации, во всех случаях виновные лица привлечены к административной ответственности.