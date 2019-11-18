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В Россию не пропустили "Чалап-Шоро" и розы из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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На Самарской таможне пресечен ввоз на территорию одноименной области полтонны кисломолочного напитка "Чалап-Шоро", произведенного в Кыргызстане. Сотрудники регионального Управлением Россельхознадзора и таможенники установили, что груз следовал без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

В эти же дни специалисты Управления Россельхознадзора по Оренбургской области не пропустили в нее 22 тонны сухофруктов, фасоли и около двух тонн орехов и арахиса из Кыргызстана. Такое решение было принято из-за отсутствия у лиц, сопровождавших грузы, документов, удостоверяющих соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции.

По той же причине - отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества (сертификат соответствия, протокол испытания, акт апробации) – пресечена попытка ввоза в Оренбургскую область из Кыргызстана более 44 тысяч саженцев роз. "Непроверенный посадочный материал мог быть заражен опасными карантинными заболеваниями и вредителями, что могло привести к гибели растений", - пояснили в региональном Управлении Россельхознадзора.

По его информации, во всех случаях виновные лица привлечены к административной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/383319
Теги:
граница, Россия, Кыргызстан, таможня, Документ
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Комментарии
Дон
18.11.2019, 14:40

Такой неравноправный союз нам не нужен.

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