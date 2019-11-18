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Иссык-Кульский марафон откроет дорогу будущим олимпийцам

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- Вячеслав Аникин
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Руководители Федерации легкой атлетики Кыргызстана и Дирекции Иссык-Кульского марафона начали переговоры с международными кураторами о включении Иссык-Кульского марафона в число лицензионных соревнований.

Как сообщил директор Иссык-Кульского марафона Мелис Надыров, Международный союз легкоатлетов положительно отнесся к этой инициативе и в ближайшие два три - года соревнования в беге на 42 километра 195 метров на берегу нашего озера обязательно войдут в число турниров, на которых можно будет завоевать путевку на Олимпийские игры.

"Уверен, если наш вопрос будет решено положительно, - подчеркнул далее Надыров, - то немало кыргызстанских легкоатлетов смогут завоевывать лицензии на главные Игры современности. Ведь наши ребята и девушки практически круглый год тренируются на Иссык - Куле, хорошо адаптировались к тамошнему климату.

Кроме того, в будущем году на берегу нашего озера пройдут два марафона. Первый из них будет называться "Марафон -ШОС", который по традиции пройдет в мае, а второй забег на классическую дистанцию будет посвящен памяти бронзового призера Олимпиады-1980 в Москве Сатымкула Джуманазарова.

Планируется проводить в Кыргызстане и горный супер-марафон на 50 километров. "Мы - горная страна, - сказал далее Мелис Надыров, - и потому обязаны проводить забеги по нашим заоблачным вершинам". Предполагается также изменить и действующий уже несколько лет полумарафон "Талды - Булак". Кроме дистанции на 21 километр, спортсмены будут преодолевать и дистанции в пять и десять километров. Это будет сделано для того, чтобы в горных забегах принимали участие как начинающие любители здорового образа жизни, так и ветераны.

Сейчас, как известно, марафоны под эгидой Шанхайской организации сотрудничества проходят на Иссык - Куле и китайском городе Куньмине. Но начиная с будущего года забеги на классическую дистанцию будут проходить и в той стране, которая в течение года председательствует в этой организации. Так, в 2020 году ШОС возглавит Россия, а потому и марафон пройдет, по предварительным данным, летом в Санкт - Петербурге.


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