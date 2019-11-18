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В Бишкеке прошел турнир по вольной борьбе памяти Петра Лисичкина

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- Вячеслав Аникин
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В минувшее воскресенье в столичном спорткомплексе "Газпром - детям" прошел первый турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Кыргызстана Петра Лисичкина.

Петр Иванович Лисичкин считается основателем вольной болрьбы в Кыргызстане. Именно он в далеких 60-х годах убедил руководство Кыргызского государственного института физической культуры и спорта (ныне - Академии) открыть первые секции по этому виду спорта. Его ученики Жекшен Карагулов, Жениш Донбаев и многие другие талантливые борцы занимали ведущие места на различных Всесоюзных соревнованиях. Но Петр Иванович занимался не только практической деятельностью, но и наукой. Он написал несколько монографий об эффективной подготовке спортсменов к ответственным соревнованиям, различных тренировочных циклах.

В последние годы жизни Петр Лисичкин работал методистом в Ленинской ДЮСШ по видам борьбы Бишкека, где также внес значительный вклад в развитие различных единоборств.

"Петра Ивановича Лисичкина нет с нами уже три года, - рассказал корреспонденту VB.KG директор ДЮСШ Кочкор Кулматов, - но мы до сих пор пользуемся и будем пользоваться рекомендациями нашего учителя. И в благодарность за заслуги Петра Ивановича перед кыргызстанским спортом мы решили проводить турнир в его честь

В мемориале Петра Лисичкина приняли участие более 300 воспитанников различных борцовских клубов, которые выявляли сильнейших в 12 весовых и возрастных категориях..Все победители и призеры турнира получили памятные призы и кубки.

Открыла турнир вдова Петра Лисичкина - Лемма Ивановна Лисичкина. Она поблагодарила всех друзей своего мужа за память о нем и пожелал молодым спортсменам больших успехов в спорте.


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URL: https://www.vb.kg/383326
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