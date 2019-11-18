Пограничники помогли вернуть домой 400 баранов, ушедших в Узбекистан

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда помогли гражданину Кыргызстана вернуть из Узбекистана 400 голов мелко-рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В ведомстве уточнили, что 17 ноября к пограничникам заставы Орто-Суу обратился житель села Чон-Сай Ала-Букинского района С.С.у. с просьбой вернуть скот, перешедший на территорию Узбекистана.

Кыргызская сторона провела погранпредставительскую встречу с пограничниками Узбекистана.

Узбекские коллеги сообщили, что бараны паслись без хозяев вблизи кыргызско-узбекской государственной границы и перешли на территорию сопредельного государства.

Благодаря совместным действиям пограничников Кыргызстана и Узбекистана мелко-рогатый скот в количестве 400 голов был возвращен гражданину Кыргызстана.

Пограничные ведомства Кыргызстана и Узбекистана активно сотрудничают в сфере охраны кыргызско-узбекского участка госграницы, в том числе, уделяя особое внимание решению таких проблемных вопросов, как оказание содействия гражданам двух государств.