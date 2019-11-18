Внимание водителей! В среду в Бишкеке закроют некоторые улицы

В связи с проведением матча по футболу между сборными командами Таджикистана и Кыргызстана в рамках отборочного тура к Чемпионату мира, в Бишкеке 19 ноября будут перекрыты некоторые дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По данным ведомства ограничения будут введены с 17.00 в районе стадиона "Спартак".

Движение будет временно ограничено на следующих улицах:

Тоголок Молдо – от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;

Фрунзе – от улицы Исанва до улицы Панфилова;

Матч по футболу начнется 19 ноября в 20.00.