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Азиз Суракматов ознакомился с работой московских парковок

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- Екатерина Улитина
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Делегация мэрии города Бишкек по приглашению Правительства Москвы во главе мэра столицы Азизом Суракматовым, вместе с депутатом БГК Ж.Салымбековым, вице-мэром по имуществу и транспорту А.Алымкуловым приняла участие в консультационном визите в Москву по ключевым вопросам городского планирования.

Министр Правительства Москвы Москвы С. Черёмин встретил делегацию из Бишкека в московской мэрии, где были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.

Команда столичного муниципалитета и БГК провела интенсивные консультации по новым информационным технологиям, применяемых в сфере общественного транспорта, парковок, рекламы, школьного образования.

Особый интерес вызвала математическая модель решения пробок в Бишкеке, созданная проектным институтом "МосТрансПроект" по открытым данным официального сайта мэрии и аккаунтов в соцсетях. Модель позволить уменьшить нагрузку на магистрали на 12 %, увеличить пассажиропоток на 20%, снизить аварийность на 15 %.

Мэр Азиз Суракматов ознакомился и с работой учреждения "Московский паркинг", которая организовала парковочные пространства, ежегодно пополняет бюджет Москвы на сумму свыше 26 млрд. рублей, все средства направляются на благоустройство города и 98% парковочных сессий оплачиваются через мобильные устройства.

Также делегация ознакомилась с работой департамента СМИ и рекламы, который ведет единую рекламную политику и через электронный аукцион создает рекламные пространства с доходом 9 млрд. рублей в бюджет города ежегодно.

Глава бишкекского муниципалитета посетил и школу новых технологий №1560 "Лидер", обучающей школьников по программе "Московская электронная школа". Весь учебный процесс в школе полностью осуществляется на базе цифровых технологий: робототехника, 3D-моделирование, программирование.

Мэру Бишкека презентовали электробусы российского производства, которые несомненно улучшают экологическую обстановку в главном городе России.


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URL: https://www.vb.kg/383335
Теги:
Азиз Суракматов, визит, транспорт, Москва, Бишкек, мэрия
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