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В Бишкеке почтили память героев-панфиловцев (видео)

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- Светлана Лаптева
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Митинг, посвященный 78-ой годовщине бессмертного подвига 316-стрелковой дивизии, собрал в парке имени И. В. Панфилова более 250 человек.

Почтить память героев обороны Москвы пришли депутаты Жогорку Кенеша КР, представители мэрии г. Бишкека, посольства РФ в КР, Россотрудничества, руководители военно-патриотических клубов Бишкека и гражданские активисты. Активное участие в митинге приняли также студенты крупнейших вузов республики и ученики средних школ городов Бишкек и Кант.

Организатором акции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

- Чествуя сегодня героев-панфиловцев, мы отдаем дань памяти сотням тысяч других безымянных бойцов, которые сложили свои головы за будущее своих потомков. Московское ополчение, кремлевские курсанты и курсанты Подольска – все они вместе стояли насмерть осенью 1941 года под Москвой. Защищая от врага наше с вами право на светлую и счастливую жизнь. Слава мужеству и героизму наших воинов, ставших олицетворением единства и непобедимости многонационального советского народа, - сказал директор филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в КР Владимир Лю.

Депутат Жогорку Кенеша, председатель Партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев отметил интернациональный состав Панфиловской дивизии.

- Дивизия сформирована из наших с вами земляков, проявил небывалое мужество и героизм. Мы, к счастью, не ощутили боль и тяготы войны, надеюсь, что никогда их и не испытаем. Но воевали наши отцы, деды и прадеды. Лица, которые сегодня хотят перечеркнуть эти страницы истории – либо глупцы, либо враги, - сказал он.

Депутат добавил, что накануне 75-летия Победы сама идея о принятии закона, предполагающего реабилитацию осужденных за измену Родине, шпионаж и службу в Туркестанском легионе СС – немыслима и кощунственна по отношению к ветеранам войны.

Напомним, в парламенте Кыргызстана рассматривается проект закона о реабилитации жертв репрессий периода 1918 - 1953 годов.

Советник Посольства России в Кыргызстане Андрей Сургаев поблагодарил собравшихся, что продолжают чтить память героев войны.

- Спасибо за то, что вы чтите память выдающегося военачальника, военного комиссара Киргизской ССР И.В. Панфилова и всех героев, которые в страшнейших оборонительных боях, стоя плечом к плечу, сумели отстоять столицу нашей общей тогда Родины – Москвы. Бойцы 316-стрелковой дивизии, проявили, конечно, беспримерный героизм. Мы сегодня отдаем дань памяти воинам, которые воевали за свою Родину и смогли ее отстоять. Не забывайте своих героев, - призвал он.

На митинге памяти также выступили представители общественных организаций, студенты и школьники.

Мероприятие завершилось Минутой молчания и возложением цветов к памятнику Герою Советского союза, генерал-майору И. В. Панфилову.

благодарность за активное участие в митинге памяти:

- Мэрии г. Бишкека,

- Международному университету Кыргызской Республики,

- Кыргызско-Российскому Славянскому университету им. Б. Ельцина,

- Кыргызскому национальному университету им. Ж. Баласагына,

- Кыргызскому государственному университету им. И. Арабаева,

- Бишкекскому государственному университету им. К. Карасаева,

- Колледжу БГУ им. К. Карасаева,

- Учебно-воспитательному комплексу школы-гимназии №62,

- Школе-гимназии №24 г. Бишкека,

- Школе №2 Министерства обороны РФ (г. Кант),

- Представителям международного движения "Волонтеры Победы" в Кыргызстане,

- Поисковому движению Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш".


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URL: https://www.vb.kg/383337
Теги:
ВОВ, митинг, памятник, День Победы, Москва, Бишкек, Кыргызстан, Исхак Масалиев
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