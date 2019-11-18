Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Подозреваемый в избиении охранника работал в милиции. Он объявлен в розыск

230  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подозреваемый в жестоком избиении пожилого охранника объявлен в розыcк. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию. Сотрудники Службы криминальной милиции установили личность подозреваемого. Им оказался Ишембеков Мирмухамбет Ишембекович, 14.06.1991 года рождения, уроженец Узгенского района Ошской области. Помимо этого уставлены адреса проживания подозреваемого, и с санкции суда там проведены обыски.

Кроме того, в ГУВД Бишкека VB.KG подтвердили информацию родственников потерпевшего, что подозреваемый ранее являлся сотрудником милиции. Правда, в органах он работал совсем недолго. С 10 октября 2014 года по 6 февраля 2015 года Мирмухамбет Ишембеков являлся сотрудником патрульно-постовой службы УВД Ошской области.

Напомним, ранее в ночь на 30 октября на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова в Бишкеке неизвестный избил пожилого охранника.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383338
Теги:
ГУВД, избиение, розыск, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  