Подозреваемый в избиении охранника работал в милиции. Он объявлен в розыск

Подозреваемый в жестоком избиении пожилого охранника объявлен в розыcк. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются мероприятия по его задержанию. Сотрудники Службы криминальной милиции установили личность подозреваемого. Им оказался Ишембеков Мирмухамбет Ишембекович, 14.06.1991 года рождения, уроженец Узгенского района Ошской области. Помимо этого уставлены адреса проживания подозреваемого, и с санкции суда там проведены обыски.

Кроме того, в ГУВД Бишкека VB.KG подтвердили информацию родственников потерпевшего, что подозреваемый ранее являлся сотрудником милиции. Правда, в органах он работал совсем недолго. С 10 октября 2014 года по 6 февраля 2015 года Мирмухамбет Ишембеков являлся сотрудником патрульно-постовой службы УВД Ошской области.

Напомним, ранее в ночь на 30 октября на пересечении улицы Масалиева и проспекта Чынгыза Айтматова в Бишкеке неизвестный избил пожилого охранника.