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В Москве опознали убитого кыргызстанца

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- Евгений Денисенко
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Следственными органами РФ установлена личность человека, найденного убитым в одном из жилмассивов Москвы. Им оказался У.А., 1990 года рождения, сообщили в посольстве КР в РФ.

По версии следствия, он погиб в результате несчастного случая. Однако окончательное заключение будет дано по итогам судебно-медицинской экспертизы. К сегодняшнему дню тело погибшего уже доставлено в Кыргызстан, проинформировали в посольстве.

Напомним, как сообщало раньше VB.KG, тело кыргызстанца было обнаружено в бытовке. И пролежало здесь, по предварительным данным, около четырех суток. У погибшего было проткнуто легкое, имелись переломы ребер, "труп был с гнилостными изменениями, из глаз и рта имелось кровотечение". Выяснилось, что мигрант в качестве разнорабочего выполнял мелкие работы по благоустройству двора.


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URL: https://www.vb.kg/383350
Теги:
Россия, труп, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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