Право на жизнь имеют все. В КР отпраздновали День недоношенных детей (фото)

Последние десять лет во всем мире празднуют Международный день недоношенных детей. 17 ноября отмечают и у нас в республике. О том, кто и как празднует в Кыргызстане этот день наш материал.

Каждый год преимущественно мамы со своими детьми приходят в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства. Для этих маленьких детей и их родителей это отделение хорошо знакомо, где они почти с рождения знают врачей и медсестер. Здесь несколько десятков коек для выхаживания новорожденных детей с различной патологией и недоношенных младенцев с 22 недель гестационного возраста.

Некоторые из пришедших на праздник детей и их родители хорошо знают блок интенсивной терапии для младенцев в критическом и тяжелом состоянии. К слову, здесь есть и палаты совместного пребывания матерей и новорожденных детей с патологией. Неонатологи прикладывают все усилия, чтобы маленькие дети выжили, и чтобы качество жизни этих малышей в будущем не страдало. Решение такой задачи невозможно без помощи достижений науки и поэтому в настоящее время ведутся работы по внедрению новых технологий.

Гости мероприятия входят в зал с шариками, где их встречает заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства Сагынбу Абдувалиева - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, национальный тренер многих программ в области охраны матери и ребенка, автор научной работы в области доказанных элементов ухода за больным и недоношенным ребенком.

Среди гостей самому старшему 12 лет, спокойный и уверенный мальчик, улыбаясь, он принимает комплименты. Присутствующие в большинстве своем бывшие пациенты разного возраста: кто-то хочет ползать, второй неуверенно шагает, а третий бегает за шариками и так далее. У всех у них одно общее – они здоровы и любимы.

Неонатологи в отделении ежегодно выхаживают более тысячи младенцев с различной неонатальной патологией и глубоконедоношенных детей. По статистике каждый год в нашей стране рождается около 10 000 недоношенных детей, из которых приблизительно 3% рождаются с весом ниже 1000 грамм.

Как известно, чем ниже вес, тем выше опасность обретения инвалидности. Однако, текущая ситуация по итогам выхаживания недоношенных детей настраивает на оптимистичный лад. Несмотря на всю сложность реалий сегодняшнего дня, - высочайшая нагрузка – дефицит кадров и высокое число пациентов, низкая заработная плата и у врачей, и у медсестер, - последних смело можно назвать альтруистами. Заработная плата у них составляет 2 500 – 4 000 сом. Не взирая на это все они каждый день обеспечивают право на жизнь человека весом 500 грамм.

По словам Сагынбу Абдувалиевой в нашей стране регистрировать детей, рожденных весом 500 грамм начали с 2004 года и на такой шаг Кыргызская Республика решилась и стала одной из первых среди стран СНГ и Центральной Азии. До этого практика была иная: если ребенок рождался весом ниже одного килограмма, то его регистрировали в том случае, если он проживал неделю.

Недоношенные дети становятся большим бременем для всех и особенно для страны, говорят специалисты. Выхаживание недоношенного ребенка очень дорогая, требующая высокого профессионализма, практика.

"Ведь он не должен был родится, но он родился и у него есть право на жизнь. Мы должны создать условия для него словно он еще в утробе матери: надо дать адекватную поддержку кислорода и влажности, если в помещении 20-25 градусов, то у мамы 37, питание и многое, многое другое мы должны дать и сделать для него", - рассказывает завотделением Абдувалиева.

К примеру, в развитых европейских странах ежедневно на выхаживание одного глубоко недоношенного ребенка в среднем расходуется 1200-1300 евро в день. В таких странах медсестры дежурят рядом с тяжелыми пациентами по 8 часов. У нас же пока картина другая. При этом наша республика показывает не плохие результаты при гораздо скромных возможностях и прикладывает немало усилий для своего развития. Медицинский персонал регулярно повышает квалификацию, ежегодно ездя на обучения в ближнее и дальнее зарубежье, также организовываются мастер классы с участием неонатологов с мировым именем. Медсестры постоянно обучаются на тренингах с участием международных тренеров, чтобы овладеть всеми неонатальными процедурами по уходу за критическими новорожденными.

Как показывает практика, лучше всего проблему решают профилактика заболеваний и информированность граждан. К примеру, неонатологи рекомендуют женщинам рожать не часто – интервал между родами должен составлять не менее 3,5 года, планирование беременности с соответствующим лечением родителей до зачатия, а также приемом витаминов до и во время беременности во избежание проблем со здоровьем малыша.

Заведующая отделением реанимации патологии новорожденных Национального центра охраны материнства и детства, врач высшей категории, автор клинических протоколов "Некротический энтероколит", "Парентеральное питание и интенсивная терапия новорожденных детей" Наталья Гаглоева рекомендует пить фолиевую кислоту за три месяца до беременности, во время нее и после еще три месяца после рождения ребенка, чтобы исключить анемию и соответствующий прием антибиотиков.

"Простые и недорогие, но своевременные лечения и прием витаминов могут способствовать избежать развитию различного рода врожденным порокам у ребенка", - отмечает Гаглоева.

Главный врач Национального центра охраны материнства и детства Гульнара Жумагулова рассказала, что одной из задач стоит не только обучить уходу за недоношенным ребенком, но и поддержать родителей. По ее словам, недоношенный ребенок это не приговор, тому доказательством являются некоторые известные личности, которые родились раньше срока и выросли не просто здоровыми, а талантливыми, гениальными и смогли войти в историю человечества, к примеру, Леонардо да Винчи, Александр Суворов, Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн.