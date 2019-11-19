ЕЭК укрепит связи с аналитическими центрами в Кыргызстане

Евразийская экономическая комиссия заинтересована в сотрудничестве с аналитическими центрами стран-членов Евразийского экономического союза.

Об этом заявил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на состоявшемся в Москве первом Евразийском аналитическом форуме "ЕАЭС: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности".

Форум был посвящен пятилетию образования ЕАЭС и прошел в Общественной палате РФ под девизом "Аналитика во благо развития и сотрудничества".

Партнерами его выступили Финансовый университет при правительстве РФ, Институты Европы, экономики, научной информации по общественным наукам РАН, Центр изучения кризисного общества, Национальные академии наук Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Выступая с трибуны форума, Тигран Саркисян призвал при разработке стратегических документов Союза учитывать сегодняшние реалии на евразийском экономическом пространстве. И в частности, на тот факт, что национальные правительства часть своих полномочий передали на наднациональный уровень. "Необходимо, чтобы страны ставили задачи перед наднациональным органом на 25 лет вперед, чтобы национальные стратегии стран ЕАЭС не были оторваны от стратегии развития регионального экономического объединения", – отметил глава ЕЭК.

Он также высказался за создание новой управленческой культуры, содействующей выработке решений на основе обсуждения с аналитическими и научными центрами ЕАЭС. "К сожалению, в сегодняшней системе управления такие центры слабо вписаны в процедуры принятия решений. Мы с вами должны сформировать новую культуру, суть которой в том, чтобы без предварительного обсуждения вопросов с аналитическими и научными центрами нельзя было принимать стратегических документов. Эти центры должны быть вовлечены во все наши процессы", - убежден Саркисян.

Такую инициативу поддержали и в Евразийском информационно-аналитическом консорциуме (ЕИАК). Это новое объединение было образовано при содействии ЕЭК в 2018 году, и о готовности войти в него сразу заявили свыше 50 организаций восьми государств, прежде всего членов ЕАЭС – Армении, беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. В их числе - 26 научно-исследовательских институтов, девять образовательных учреждений, 15 общественных организаций и четыре бизнес-структуры, включая Евразийский банк развития.

Председатель Координационного совета ЕИАК Николай Бордюжа, назвав учреждение данного консорциума "полезным начинанием", сообщил: "Мы попытались объединить представителей аналитических кругов стран ЕАЭС. На мой взгляд, это позволяет нам объективно отслеживать те процессы, которые происходят на евразийском пространстве, выявлять слабые места, вырабатывать рекомендации и принимать решения на уровне Евразийского экономического союза. Главная задача консорциума – проводить аналитическую работу в сфере интеграции". По мнению Бордюжи, данным целям будет отвечать и формирование новой управленческой культуры, о которой говорит Тигран Саркисян.