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Дамирбек Асылбек уулу экстрадирован в Кыргызстан

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- ВБ
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Бывший депутат, осужденный в Казахстане, Дамирбек Асылбек уулу экстрадирован в Кыргызстан. Об этом сообщает АКИpress.

По предварительным данным, его привезли в ночь на 19 ноября.

Дамирбек Асылбек уулу и ещё 11 человек были задержаны в 2018 году во время спецоперации на юге Казахстана. Его обвиняли по статье 264, часть 1 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них", а также по статье 234, часть 3 – "Экономическая контрабанда".

По версии гособвинения, в ноябре 2016 года Асылбек уулу, являясь депутатом парламента Кыргызстана, пользуясь своим служебным положением, создал транснациональную организованную преступную группировку и руководил ею для совершения экономической контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Всего на скамье подсудимых вместе с экс-депутатом были 12 человек. 24 апреля 2019 года в Алматы Д.Асылбек уулу был осужден и лишен свободы на 10 лет.


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URL: https://www.vb.kg/383365
Теги:
Казахстан, экстрадиция, Асылбек уулу Дамирбек, Кыргызстан, Депутат
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