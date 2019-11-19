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История, развитие и перспективы: энергетической системе Кыргызстана 85 лет!

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- Екатерина Улитина
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Автор фото Ольга Ниязалиева

По случаю 85-летия энергосистемы республики на высоковольтной подстанции Ала-Арча им. Давыдова ветераны энергетики Кыргызстана сегодня поделились своим видением и перспективами развития энергоотрасли страны. Специально для журналистов пресс-тур был организован совместно ГКПЭН и НЭСК.

Подстанция Ала-Арча им. Давыдова начала работать в 2000 году и позволила улучшить электроснабжение потребителей юго-западной части Бишкека. Через подстанцию в часы максимума нагрузок передается мощность 300-350 МВт, что составляет более 30% потребления Бишкекского энергоузла.

"Я рад, что мы своевременно ввели этот объект. Это подстанция очень надежная. Она уверенно обеспечивает северную часть нашей столицы постоянной и бесперебойной электроэнергией. Отмечу, что ПЭС Ала-Арча знаковый объект, особенно для Чуйской области и Бишкека, и резерв ее мощности еще может быть увеличен по мере роста потребления", - отметил ветеран энергетики КР, заслуженный энергетик СНГ Ильяс Давыдов.

На сегодняшний день в энергоотрасли страны трудятся 16 350 человек. На территории Кыргызстана действует 16 больших и малых гидроэлектростанций, 2 теплоэлектроцентрали в Бишкеке и Оше. При этом протяженность линий электропередач составляет 64 700 километров, а тепловых сетей – свыше 490 километров. В последние годы проводится колоссальная работа по реконструкции и строительству новых энергообъектов.

Так, проводимая при поддержке Азиатского банка развития и Евразийского банка реабилитация крупнейшей и самой значимой в масштабах страны Токтогульской ГЭС позволит увеличить мощность до 240 мегаватт и продлить срок ее службы до 40 лет. При этом, как отмечают эксперты, учитывая возросший спрос на электроэнергию в Кыргызстане, увеличение мощности объектов энергетического сектора имеют решающее значение для обеспечения энергетической безопасности в стране.

"85 лет – срок немалый. И, конечно, энергетике Кыргызстана нужно уделять как можно больше внимания, уметь беречь и приумножать наше богатство. Хочу пожелать всем работникам отрасли оставаться внимательными и ответственными, развиваться всесторонне, потому что от вашей ежедневной кропотливой работы зависит благополучие каждого отдельного кыргызстанца, развитие других отраслей и стабильность в государстве", - подчеркнул глава Совета ветеранов энергетики КР Болот Иманалиев.


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URL: https://www.vb.kg/383367
Теги:
Электрические станции, энергетика, Бишкек, Кыргызстан
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