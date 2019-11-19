Взрыв в "Антошке". Сотрудники мэрии и Экотехинспекции допустили нарушения

В ГУВД Бишкека для дальнейшего расследования направлены материалы дела в отношении Госэкотехинспекции по городу Бишкек и столичной мэрии, которые допустили нарушения в кафе быстрого питания "Антошка", где произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Надзорный орган установил, что на кухне кафе "Антошка" использовали газовые баллоны для приготовления пищи, что является грубым нарушением правил пожарной безопасности.

- При этом, со стороны МРУ Госинспекции по экологической и технической безопасности Бишкека не были приняты меры по своевременному выявлению и пресечению нарушений пожарной безопасности в вышеуказанном объекте, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, пункт питания "Антошка" расположен на арендуемой муниципальной территории, где в 2015 году уполномоченными органами мэрии Бишкека выявлен факт самовольного увеличения территории, однако нарушения фактически устранены не были.

По результатам проверки собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП и направлены в ГУВД г.Бишкек для организации досудебного производства.

Кроме этого, прокуратурой Бишкека в МРУ ГИЭТБ по г.Бишкек направлено письмо о принятии исчерпывающих мер по обеспечению безопасности граждан на территории столицы, в особенности пунктах общественного питания с массовым скоплением людей.

Напомним, 8 ноября на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, в помещении пункта быстрого питания "Антошка" произошел пожар из-за взрыва газового баллона. В результате пожара погибла сотрудница кафе 1998 года рождения, пострадали 15 человек.

В ГУВД Бишкека зарегистрированы материалы в АИС ЕРПП по признакам ст.261 УК Кыргызской Республики (Нарушение правил пожарной безопасности).В качестве подозреваемого задержан владелец сети "Антошка". По решению суда, сейчас он находится под домашним арестом.