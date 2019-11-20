Исхак Масалиев: Правительство Абылгазиева должно уйти в отставку

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева не справляется со своими обязанностями и должно уйти в отставку. Об этом VB.KG заявил депутат ЖК Исхак Масалиев.

- Недавно в парламенте рассматривалось исполнение бюджета. И как выяснилось, четыре года бюджет, попросту, не выполняется. В этом году до мая месяца по статье "Расходы" ни одна копейка не поступала в правительство по статье капитальное вложение. Наблюдается отток инвестиций в сотни миллионов долларов. За это надо отвечать. И единственное заявление у меня по этому поводу – правительство в отставку, - подчеркнул Исхак Масалиев.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели законопроект "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2019 год". Информацию о законопроекте представили премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

Отдельные депутаты поставили вопрос об ответственности органов исполнительной власти за миллиардные суммы средств, остающихся неосвоенными к концу года.

- На начало 2019 года в бюджете оставалось 8,5 млрд сомов, к концу года остаток средств достиг 11 млрд сомов. При этом Минфин выпустил ценные бумаги на 18,5 млрд сомов, - сказал Кенжебек Бокоев.

Депутат напомнил о ежегодных аудиторских заключениях Счетной палаты, чтобы причислить эти средства к доходной части бюджета.

А Бакыт Торобаев отметил, что неосвоение средств необходимо расценивать, как неисполнение норм закона о бюджете и рассмотреть соответствующую ответственность правительства.