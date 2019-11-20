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Исхак Масалиев: Правительство Абылгазиева должно уйти в отставку

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- Виктория Гунгер
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Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева не справляется со своими обязанностями и должно уйти в отставку. Об этом VB.KG заявил депутат ЖК Исхак Масалиев.

- Недавно в парламенте рассматривалось исполнение бюджета. И как выяснилось, четыре года бюджет, попросту, не выполняется. В этом году до мая месяца по статье "Расходы" ни одна копейка не поступала в правительство по статье капитальное вложение. Наблюдается отток инвестиций в сотни миллионов долларов. За это надо отвечать. И единственное заявление у меня по этому поводу – правительство в отставку, - подчеркнул Исхак Масалиев.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели законопроект "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2019 год". Информацию о законопроекте представили премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и министр финансов Бактыгуль Жеенбаева.

Отдельные депутаты поставили вопрос об ответственности органов исполнительной власти за миллиардные суммы средств, остающихся неосвоенными к концу года.

- На начало 2019 года в бюджете оставалось 8,5 млрд сомов, к концу года остаток средств достиг 11 млрд сомов. При этом Минфин выпустил ценные бумаги на 18,5 млрд сомов, - сказал Кенжебек Бокоев.

Депутат напомнил о ежегодных аудиторских заключениях Счетной палаты, чтобы причислить эти средства к доходной части бюджета.

А Бакыт Торобаев отметил, что неосвоение средств необходимо расценивать, как неисполнение норм закона о бюджете и рассмотреть соответствующую ответственность правительства.


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URL: https://www.vb.kg/383374
Теги:
бюджет, отставка, парламент, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мухаммедкалый Абылгазиев, Исхак Масалиев
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Комментарии
Закир
20.11.2019, 10:02

Что толку менять каждый год премьера, другой придет то же самое будет. Не лучше ли, предложить Масалиеву решение проблем, а не требовать отставку. Требовать все мы умеем, вот предложить что то стоящее нет. Уверен, даже если придет на пост премьера министра сам Масалиев, он тоже эту проблему не сможет решит.

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Боря
20.11.2019, 10:18

Поймите уважаемый депутат, что у этого Правительства абсолютно отсутствуют совесть и другие моральные качества, оно не уйдёт в отставку пока ему ни скажет один человек!

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Заман
20.11.2019, 10:24

Бла-бла, бла... так много слов. Масалиев сам прям все вопросы решал когда был начальником налоговой. что толку каждый раз менять премьера, если проблема изначально в экономике. 

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Жаныш
20.11.2019, 10:47

Все те которые не уверенны в своих силах на парламентских выборах стали чаще критиковать власть и требовать их отставку. Вот лицемеры, знают что не смогут по пасть в парламент, вот и мутят воду. Гады одним словом. Правительство работает и результат есть, так что я против того чтобы правительство Абылгазиева ушло в отставку

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Айбек
20.11.2019, 11:19

Давно пора. Вместе с премьером. 

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Ицхак
20.11.2019, 12:10

Посадите агранома на тюрьму за неисполнение закона. Имущество конфискуйте. В назидание тем бездельникам кто хочет управлять и не нести ответственность

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