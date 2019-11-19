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Верховный суд КР принял к исполнению приговор Дамирбеку Асылбек уулу

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- Екатерина Улитина
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Верховный суд КР принял к исполнению приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам гАлматы Республики Казахстан от 24 апреля 2019 года в отношении Асылбек уулу Дамирбека. Об этом сообщили VB.KG в пресс-службе Верховного суда.

Рассмотрение дела в ВС КР состоялось 15 ноября. По решению судебной коллегии обвинительный приговор остался в силе. Дамирбек Асылбек уулу приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Асылбек уулу Дамирбеку определить наказание в виде лишения свободы:

- по части 1 статьи 231 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 01 октября 1997 года) с применением статьи 56 УК Кыргызской Республики, лишение свободы сроком на 9 лет, без конфискации имущества.

по части 4 статьи 204 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 01 октября 1997 года) с применением статьи 56 УК Кыргызской Республики, лишение свободы сроком на 3 года.

На основании статьи 59 УК Кыргызской Республики (в редакции Закона от 01 октября 1997 года), по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Асылбек уулу Дамирбеку окончательно к отбытию определить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчисляется с 15 февраля 2018 года. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Напомним, экс-депутата ЖК Дамирбека Асылбек Уллу осудили за причастность к контрабанде грузов из Кыргызстана в Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/383378
Теги:
Казахстан, приговор, суд, Асылбек уулу Дамирбек, Кыргызстан, Депутат
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