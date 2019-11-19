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В случае рождения тройни в КР будут выплачивать пособие на каждого ребенка

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- Екатерина Улитина
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Правительство Кыргызской Республики будет выплачивать единовременное пособие "балага сүйүнчү" в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов за каждого ребенка в случае рождения в семье тройни и более детей. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Данное решение вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Данная помощь направлена на социально-экономическую поддержку семей в ранний период развития детей.

Отметим, меры по социально-экономической поддержке семей, полноценное развитие детей, защита их интересов и прав, решение вопросов их здоровья, образования, воспитания, безопасности являются одним из важнейших направлений социальной политики Правительства Кыргызской Республики. Поддержка семей имеет важное демографическое и социальное значение.

Правительством проводится работа по совершенствованию институциональных механизмов социальной защиты и защиты детей.

Напомним, независимо от благосостояния семей производятся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү".

Введена еще одна услуга по уходу за ребенком с ограниченными возможностями здоровья – персональный ассистент, что позволяет ребенку оставаться в семейном окружении, решен вопрос с выплатой им заработной платы.


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URL: https://www.vb.kg/383380
Теги:
правительство, Кыргызстан, балага суйунчу, Мухаммедкалый Абылгазиев
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