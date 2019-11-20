Чингиз Айдарбеков встретился с председателем деловых советов "Франции-ЦА"

В Париже в штаб-квартире Союза предпринимателей Франции "MEDEF International" состоялись встречи Министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова с Председателем деловых советов "Франция – ЦА" "MEDEF International" Кристоф Фонтэн и руководством ряда французских компаний – "GE Hydro France", "Egis", "Flowbird" и других.

Кыргызская сторона обратила внимание на преимущества геоэкономического положения Кыргызстана. Отмечено создание в стране благоприятных условий для ведения бизнеса, образование института "Бизнес-омбудсмена", введенный мораторий на проверки частных предприятий на два года до 1 января 2021 года, рост ВВП и прямых иностранных инвестиций и другое.

Кристоф Фонтэн отметил поступательное углубление отношений с КР. По его данным, ряд французских компаний уже успешно работают в Кыргызстане, некоторые планируют в самом ближайшем будущем войти на рынок КР.

Представителями французских компаний с удовлетворением отмечен улучшающийся инвестиционный климат в Кыргызстане за последнее время и выражена готовность совместно с их международными партнерами участвовать в проектах, способствующих экономическому, промышленному и социальному развитию КР. В частности, компания "Flowbird" - одна из мировых лидеров в производстве парковочного оборудования, планирует открыть свое производство в Кыргызстане.