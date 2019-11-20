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Кыргызстан - Таджикистан: о том как проходил решающий матч

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- Вячеслав Аникин
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Вчера на главной спортивной арене республики имени Долена Омурзакова сборная Кыргызстана сыграла вничью - 1:1 с командой Таджикистана. В результате выход наших футболистов в финал Кубка Азии - 2023 и второй групповой этап чемпионата мира -2022 стал весьма проблематичным.

В последние годы наши мастера кожаного мяча стали увереннее выступать на международной арене. И свидетельство тому - их успешная игра в январе нынешнего года в финале Кубка Азии.

Наши болельщики воспряли духом, поверили, что для наших игроков нет неразрешимых проблем в ответственных турнирах. Даже глава государства в начале года присвоил ведущим игрокам сборной звания Заслуженный мастер спорта и пообещал на радостях найти место для строительства в Бишкеке нового современного стадиона.

Но жизнь, в том числе и футбольная, показывает, что высоко взлетать в небо не следует. Иначе потом будет больно падать. Нет, нельзя сказать, что наши футболисты зазвездились, но то, что многие команды Азии стали показывать более уверенную игру, чем наша команда - факт.

В начале нового отборочного цикла подопечные тренера сборной Кыргызстана Александра Крестинина проиграли в Душанбе сборной Таджикистана со счетом 0:1. Этот матч наш наставник называл безобразным и даже упрекнул футболистов в безволии. Следующие два поединка кыргызстанцы выиграли ( у Мьянмы - 7:0) и у Монголии (2:1), а вот затем уступили в товарищеском матче команде Узбекистана (3:1) и у себя дома были биты футболистами Японии (0:2). В результате наша команда в турнирной таблице завоевала столько же очков, сколько и сборная Таджикистана - шесть. И во вчерашнем матче игрокам обеих команд необходимо было выигрывать. В противном случае, мечтать об игре в финале Кубка Азии- 2023 было бессмысленно.

Поэтому даже в прессе поединок Кыргызстан - Таджикистан называли решающим для обеих команд.

Игра началась к огромному удивлению бишкеских болельщиков с атак гостей. Их тренер Усмон Тошев, очевидно, поставил перед своими игроками задачу первыми забить гол, и футболисты блестяще выполнили наказ своего коуча. Они доминировали на всем поле. Грамотно оборонялись, стремительно развивали свои атаки. Одним словом, в первые минуты матча выглядели гораздо увереннее хозяев поля.

На 17-й минуте встречи гости были вознаграждены за свое упорство. Кыгызстанские защитники дали возможность нападающему таджикской команды Джахонгиру Эргешову ворваться в свою штрафную площадку и пробить в нижний левый угол наших ворот. Голкипер Павел Матяш вытянулся в струнку но пятнистый снаряд поймать не сумел.

После пропущенного мяча игроки сборной Кыргызстана стали играть активнее, но их атаки особой зубастостью не отличались. Они били по воротам не сильно и не точно. С таким неприятным для нас счетом и завершилась первая половина встречи.

Во второй 45-минутке сборная Кыргызстана сняла с себя оковы неуверенности, пассивности и стала демонстрировать футбол, который от нее ждали все без исключения болельщики на стадионе. Атаки следовали на ворота дружины Таджикистана одна за одной. Особенно активными в тот момент были наши полузащитники Алимордон Шукуров, Эдгар Бернхарт, а также вышедший на замену нападающий Виталий Люкс. Временами форвардам помогал и наш защитник, капитан команды Валерий Кичин. Пробовал брать игру на себя еще один наш нападающий - Мирлан Мурзаев, но процент технических и тактических ошибок у него в тот вечер был просто запредельным.

Счастье улыбнулось нашим игрокам только на 82-й минуте. Валерий Кичин навесил мяч с правого фланга и защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев оказался в нужном месте и в нужное время. Он сумел протолкнуть пятнистый снаряд в ворота голкипера сборной Таджикистана Рустами Ятимова. А через несколько минут Виталий Люкс головой отправил пятнистый снаряд в перекладину ворот гостей.

Одним словом, победа не состоялась. Теперь уже 31 марта будущего года кыргызстанцы сразятся с командой Мьянмы на ее поле, 4 июня примут у себя дружину Монголии, а девятого июня отправятся в Токио на поединок с могучей командой Японии.


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URL: https://www.vb.kg/383383
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