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В Бишкеке нашли участников массовой драки

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- Екатерина Улитина
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Установлены участники массовой драки в микрорайоне Востоке-5 в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

 "Сотрудниками милиции УВД Свердловского района г.Бишкек в течении суток были установлены личности участников драки, произошедшей прошлой ночью возле караоке-клуба "Роял" в микрорайоне "Восток-5" и доставлены в Следственную службу", - говорится в сообщении столичной милиции.

Задержаны 8 участников драки. Самому старшему из них 21 год.

1. Р.Н. 2001 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;

2. Н.Р. 2000 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;

3.А.Б. 2001 года рождения, уроженец г.Бишкек;

4. Б.Б. 2001 год рождения, уроженец г.Бишкек;

5. Ж.Б. 1998 года рождения, уроженец Нарынской области;

6. У.К. 1997 года рождения, уроженец Нарынской области;

7. Э.Н. 2001 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;

8. Т.А. 2001 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;

Массовая драка произошла в ночь на 19 ноября. Один молодой человек с травмами был доставлен в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/383384
Теги:
ГУВД, Бишкек, Кыргызстан, массовая драка
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