В Бишкеке нашли участников массовой драки

Установлены участники массовой драки в микрорайоне Востоке-5 в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
"Сотрудниками милиции УВД Свердловского района г.Бишкек в течении суток были установлены личности участников драки, произошедшей прошлой ночью возле караоке-клуба "Роял" в микрорайоне "Восток-5" и доставлены в Следственную службу", - говорится в сообщении столичной милиции.
Задержаны 8 участников драки. Самому старшему из них 21 год.
1. Р.Н. 2001 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;
2. Н.Р. 2000 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;
3.А.Б. 2001 года рождения, уроженец г.Бишкек;
4. Б.Б. 2001 год рождения, уроженец г.Бишкек;
5. Ж.Б. 1998 года рождения, уроженец Нарынской области;
6. У.К. 1997 года рождения, уроженец Нарынской области;
7. Э.Н. 2001 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;
8. Т.А. 2001 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области;
Массовая драка произошла в ночь на 19 ноября. Один молодой человек с травмами был доставлен в больницу.