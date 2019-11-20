Еще 27 студентов вывезли из Гонкога в Бишкек

27 студентов авиарейсом вывезли из Сянгана (Гонкога) в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"18 и 19 ноября 2019 года авиарейсами по маршрутам "Гонконг-Алматы-Бишкек" и "Гонконг-Москва-Бишкек" 27 кыргызстанских студентов вылетели из Сянгана.

Трансфер до аэропорта был обеспечен за счет личных средств сотрудников Генерального консульства Кыргызской Республики в г.Гуанчжоу. Остальная часть студентов планирует вылететь из Сянгана 21, 22 ноября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Напомним, в Сянгане проходят массовые акции протеста и столкновения с правоохранительными органами. На прошлой неделе трое студентов из Кыргызстана вернулись на родину.