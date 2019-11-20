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В Кыргызстане год от года растет заболеваемость бруцеллезом

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызской Республике в течении длительного времени сохраняется эпидемиологическое и эпизоотологическое неблагополучие по бруцеллезу. За последние годы заболеваемость бруцеллезом умеренно увеличивается. Ежегодно регистрируются случаи заболевания среди детей до 14 лет, что составляет до 10% от общей заболеваемости.

В целях предупреждения и снижения заболеваемости бруцеллезом и во исполнение приказа МЗ КР №586 от 10.08.2018г. "О совершенствовании мероприятий по профилактике заболевания людей бруцеллезом в КР" проводится среди населения разъяснительная работа по профилактике бруцеллеза.

В 2019 году с 11 по 13 ноябре с участием специалиста РЦКиООИ проведены семинарские занятие для населения Аксыйском, Ноокенском и Сузакском районах Жалал-Абадской области при поддержке Корейского агентство по международному сотрудничеству (KOICA). В семинаре участвовали представители органов местной власти, айыл окмоту и медработников, ветеринарной службы, животноводов, работников фермерских хозяйств, реализаторов мясомолочных продукций.

Следует сказать, что в 2018 году проведены семинарские занятие для населения и школьников по профилактике бруцеллеза в Кара-Кульджинском, Карасуйском и Алайском районах Ошской области при финансовой поддержке Корейского агентство по международному сотрудничеству (KOICA).

Также, планируется в 2020 году проведение семинарских занятий среди населения северного региона КР.

Справка: Бруцеллез - инфекция, передающаяся от больных животных к человеку. При заболевании наблюдаются множественные поражения органов и систем организма человека. Чаще всего заражение происходит при употреблении в пищу сырого молока и плохо проваренного мяса, в которых содержатся живые бактерии, вызывающие заболевание.


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URL: https://www.vb.kg/383387
Теги:
Кыргызстан, медицина, иммунопрофилактика, врачи
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