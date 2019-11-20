Инспектор стоять! Сотрудник ГУОБДД пустился в бегство от блогера в Бишкеке

В Инстаграм-аккаунте известного блогера Максима Золотых появилась видеозапись, на которой запечатлена погоня горожанина и инспектора ГУОБДД. Необычно в этом видео то, что представитель закона убегает от гражданина, а тот пытается его догнать со словами "Инспектор, стой!" и "Покажи документы".

Необычная погоня произошла накануне вечером, 19 ноября.

Из-за чего произошел инцидент не совсем понятно. В пресс-службе ГУОБДД VB.KG сообщили, что сейчас проводят внутреннее расследование и выясняют подробности инцидента.

Сам блогер, в комментариях к видео утверждает, что инспектор стоял (пешком) под знаком "остановки и парковка запрещена".

Блогер Максим Золотых и другие хорошо известны кыргызским сотрудником правопорядка. Они снимают на камеру и публикуют факты, когда представители закона превышают свои полномочия или сами нарушают закон.

Кстати, интернет-пользователи отметили хорошую физическую подготовку сотрудника УОБДД. Когда блогер уже задыхался после небольшой пробежки, инспектор с легкостью продолжал бег и даже наращивал скорость.