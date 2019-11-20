Совет ЕЭК не поддержал льготную растаможку на автомобили для Кыргызстана

Совет Евразийской экономической комиссии не поддержал инициативу Кыргызстана по продлению периода действия льготных таможенных пошли на автотранспорт. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Заседание Совета ЕЭК прошло накануне в Москве. Сторону Кыргызстан там представлял вице-премьер-министр Жениш Разаков. По инициативе КР в повестку дня были внесены следующие вопросы:

Создания Института развития ЕАЭС; Продления для Кыргызской Республики ставок таможенных пошлин в отношении автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования; Проведение тройного контроля в таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза;

Инициативу о продлении периода льготной растамжки авто не поддержали члены Совета ЕЭК.

"Из-за большого количества вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета ЕЭК на рассмотрения некоторых вопросов не хватило выделенного времени и указанные вопросы перенесены на очередное заседание Совета ЕЭК, в том числе вопросы о проведении тройного контроля в таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза, о создании Института развития ЕАЭС", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, на заседании комиссии обсудили вопросы в сфере функционирования внутреннего рынка, миграции, таможенного регулирования, технического регулирования, ценообразования и так далее.

По итогам заседания Совета ЕЭК приняты несколько документов, в частности решения:

- О введении обязательной маркировки средствами идентификации в отношении духов и туалетной воды, шин и покрышек пневматических резиновых, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности;

- О мерах по дальнейшей реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза;

- О внесении изменения в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза.

Также членами Совета ЕЭК одобрены изменения в состав переговорной делегации для участия в переговорах по пересмотру тарифных обязательств Кыргызской Республики во Всемирной торговой организации в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.