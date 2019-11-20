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Совет ЕЭК не поддержал льготную растаможку на автомобили для Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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Совет Евразийской экономической комиссии не поддержал инициативу Кыргызстана по продлению периода действия льготных таможенных пошли на автотранспорт. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Заседание Совета ЕЭК прошло накануне в Москве. Сторону Кыргызстан там представлял вице-премьер-министр Жениш Разаков. По инициативе КР в повестку дня были внесены следующие вопросы:

  1. Создания Института развития ЕАЭС;
  2. Продления для Кыргызской Республики ставок таможенных пошлин в отношении автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования;
  3. Проведение тройного контроля в таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза;

Инициативу о продлении периода льготной растамжки авто не поддержали члены Совета ЕЭК.

"Из-за большого количества вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета ЕЭК на рассмотрения некоторых вопросов не хватило выделенного времени и указанные вопросы перенесены на очередное заседание Совета ЕЭК, в том числе вопросы о проведении тройного контроля в таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза, о создании Института развития ЕАЭС", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, на заседании комиссии обсудили вопросы в сфере функционирования внутреннего рынка, миграции, таможенного регулирования, технического регулирования, ценообразования и так далее.

По итогам заседания Совета ЕЭК приняты несколько документов, в частности решения:

- О введении обязательной маркировки средствами идентификации в отношении духов и туалетной воды, шин и покрышек пневматических резиновых, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности;

- О мерах по дальнейшей реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза;

 - О внесении изменения в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза.

Также членами Совета ЕЭК одобрены изменения в состав переговорной делегации для участия в переговорах по пересмотру тарифных обязательств Кыргызской Республики во Всемирной торговой организации в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.


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URL: https://www.vb.kg/383397
Теги:
таможенные пошлины, ЕАЭС, Кыргызстан, автомобили, Жениш Разаков
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