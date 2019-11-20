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Президент принял директора Госкомиссии по делам религий Зайырбека Эргешова

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 ноября, принял директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики Зайырбека Эргешова.

Во встрече приняли участие глава Духовного управления мусульман Кыргызстана, муфтий Максат ажы Токтомушев и Глава Бишкекской и Кыргызстанской Епархии Русской Православной Церкви, епископ Даниил.

Глава государства отметил важность сохранения и укрепления единства и многообразия культур народа Кыргызстана. Подчеркнул особую роль духовности в развитии личности, общества и государства в целом.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость привития идей веротерпимости и упрочения согласия в обществе.

Муфтий Максат ажы Токтомушев и епископ Даниил рассказали о мерах по совершенствованию межконфессионального диалога в регионах, повышению религиозной грамотности населения страны. Также обсуждены вопросы укрепления межконфессионального согласия и толерантности в обществе, предотвращения радикализма и экстремизма.

Кроме того, представлена информация о подготовке к Международной конференции "Ислам и Православие - религии мира", которая пройдет 21 ноября 2019 года в городе Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/383400
Теги:
Госкомиссия по делам религий, муфтият, ислам, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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