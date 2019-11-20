ЕАБР прогнозирует экономический рост в Кыргызстане

Экономический рост в Кыргызстане в среднесрочной перспективе, в течение 2020–2021 годов прогнозируется на уровне около 3,4 процента. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Кыргызской Республике, подготовленном Дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития.

Директор по аналитической работе ЕАБР Андрей Фалилеев отмечает ускорение темпов прироста ВВП Кыргызстана в текущем году до 4 процентов, связывая это с восстановлением производства золота и повышением объемов экспорта. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 года) оценка не изменилась.

Аналитики ЕАБР заявляют, что тенденция замедления инфляции в КР прекратилась во втором квартале 2019-го, на фоне роста мировых цен на зерно и мясную продукцию, а также ограниченного предложения овощей на внутреннем рынке. Стоимость непродовольственной корзины практически не изменилась по сравнению с первым полугодием 2018-го в условиях стабильного курса сома по отношению к доллару. Согласно прогнозам ЕАБР, в среднесрочной перспективе инфляция в республике повысится до уровня целевого коридора 5-7 процентов.

Основным источником риска для экономики Кыргызстана в обзоре ЕАБР называется вероятность ухудшения внешних условий. В первую очередь, на фоне замедления роста мировой экономики и торговли. Такое развитие событий скажется на экономическом росте в КР преимущественно через каналы внешней торговли и денежных переводов. Среди внутренних факторов, которые могут повлиять на динамику экономики, аналитики ЕАБР называют наличие потенциала усиления инвестиционной привлекательности страны и повышения производительности труда в ней.