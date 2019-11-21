Первый этап на Олимпиаду пройден

Успешно выступила сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой на завершившемся в Люксембурге первом отборочном олимпийском этапе, три матча - три победы!

Сначала наша ледовая дружина победила команду из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 9:4, затем взяла верх над хозяевами турнира - хоккеистами Люксембурга - 5:3, а в третьем, заключительном, матче разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 15:3.

Лучшими нападающими этих состязаний стали наши ледовые рыцари Владимир Новиков и Владимир Тонких, забросившие в ворота соперников по пять шайб. По три раза огорчали вратарей противоборствующих команд Александр Титов, Артем и Олег Колодий. Еще девять кыргызстанцев забросили по одной шайбе.

Однако борьба за олимпийскую путевку для нашей команды только начинается. В декабре в Бухаресте пройдет второй отборочный турнир, в котором кыргызстанцы будут сражаться со сборными Румынии, Израиля и Исландии. Но и это еще не все. В феврале будущего года в Нур–Султане состоится третий этап борьбы за лицензию в Пекин -2022, а после него летом будущего года - финальный отборочный турнир в Риге.

И здесь самое время сказать об уникальном составе нашей команды. Ее лидерами стали легионеры из России и Казахстана. В каждом матче на лед выходят по пять–шесть игроков, выступавших ранее в клубах других государств. Даже тренером нашей сборной стал специалист по этому виду спорта из Казахстана Максим Жабунин.

За любовь к легионерам президента Федерации хоккея Кыргызстана Анвара Оморканова местные ура–патриоты, в том числе и из журналистской братии, отчаянно критикуют. Дескать, нужно воспитывать своих Овечкиных ("Вашингтон кэпиталз") и Кросби ("Питсбург Пингвиз"), а не полагаться на помощь заезжих гастролеров из стран ближнего зарубежья.

На эти упреки Анвар Оморканов обычно отвечает так: "Я сам мечтаю видеть в составе сборной Кыргызстана коренных граждан нашей страны, но пока среди них мало игроков международного уровня".

Что правда, то правда. Чемпионат Кыргызстана по этому виду спорта вызывает только удивление и сожаление. В нем мало хоккеистов, играющих на профессиональном уровне. В основном это самоучки, которые о современном хоккее знают далеко не все. Наши команды плохо экипированы, у многих из них нет своего льда. К примеру, дружины Иссык–Кульской и Нарынской областей тренируются только в холодное время года на открытых катках.

В Бишкеке есть несколько групп подготовки юных хоккеистов. Но эти секции платные, далеко не все родители могут отдавать ежемесячно по несколько тысяч сомов для оплаты тренерского труда. Да и хоккейная амуниция стоит минимум тысячу долларов. А растущим мальчишкам нужно ее покупать почти каждый год. У Госагентства по спорту, федерации нет средств для развития этого вида спорта. Так что не скоро у нас появятся свои Овечкины и Кросби. Если вообще появятся.

А международная федерация по этому виду спорта требует от национальных федераций регулярного участия сборных в крупных турнирах. Да и о престиже страны забывать не следует. Зарубежные кураторы запросто могут сказать, что в Кыргызстане не обращают должного внимания на развитие хоккея, и вычеркнут нас из своих списков. Что тогда скажут ура–патриоты?

Между прочим, практика привлечения иностранных спортсменов в национальные команды существует по меньшей мере лет 50. За сборную США по легкой атлетике давно выступают выходцы из Африки, борцы закавказских стран нарасхват в любой западноевропейской команде, а ворота сборной России по футболу защищает бразилец Гильерме. И таких примеров тысячи.

Сейчас в спортивном мире не важно, где родился человек. Важно, чтобы он достойно представлял страну, за которую он выступает. Это называется глобализацией.