За массовую драку учениц уволена глава Аксыйским райотделом образования

Министерство образования и науки Кыргызской Республики сообщает, что приказом от 20 ноября 2019 года на основании статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" освобождена от занимаемой должности заведующая Аксыйским районным отделом образования Зыябекова У.Г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По данным пресс-службы, основанием освобождения явилась недостаточная работа районного отдела образования, которая привела к массовой драке между ученицами 10-х и 11-х классов средней школы № 13 имени Жоробека Мамытбекова в селе Жаны-Жол, а также ранее наложенные Министерством образования и науки дисциплинарные взыскания на заведующую районным отделом образования Зыябековой У. Г.