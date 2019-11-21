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За массовую драку учениц уволена глава Аксыйским райотделом образования

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- Оксана Гут
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики сообщает, что приказом от 20 ноября 2019 года на основании статьи 47 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" освобождена от занимаемой должности заведующая Аксыйским районным отделом образования Зыябекова У.Г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По данным пресс-службы, основанием освобождения явилась недостаточная работа районного отдела образования, которая привела к массовой драке между ученицами 10-х и 11-х классов средней школы № 13 имени Жоробека Мамытбекова в селе Жаны-Жол, а также ранее наложенные Министерством образования и науки дисциплинарные взыскания на заведующую районным отделом образования Зыябековой У. Г.


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URL: https://www.vb.kg/383424
Теги:
Джалал-Абадская область, образование, увольнение, школа, Кыргызстан, массовая драка
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Комментарии
Вадик
21.11.2019, 10:03

Господи, что творится? Я всегда думал, что селчанки более скромные и воспитаные. Вы посмотрите на них, это отьявленные бандитки, удары - мужики так дерутся жестоко, это ладно, но эти стервы сельские что делают. Где их родители? Кто их воспитывает? Отцы водку пьют? Матери чаи распивают? Не надо мне втирать, что миграция и пр. Есть нормальные семьи в селе, где девочки ведут себя как положено, даже живут без родителей. А эти прошмандовки, твари конченные.Чему они могут научить своих детей? Или переобуются в другие тапки и будут играть роли пушистых и розовых? Выйдут замуж и все. Так часто бывает.

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