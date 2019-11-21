За массовую драку учениц уволена глава Аксыйским райотделом образования

Господи, что творится? Я всегда думал, что селчанки более скромные и воспитаные. Вы посмотрите на них, это отьявленные бандитки, удары - мужики так дерутся жестоко, это ладно, но эти стервы сельские что делают. Где их родители? Кто их воспитывает? Отцы водку пьют? Матери чаи распивают? Не надо мне втирать, что миграция и пр. Есть нормальные семьи в селе, где девочки ведут себя как положено, даже живут без родителей. А эти прошмандовки, твари конченные.Чему они могут научить своих детей? Или переобуются в другие тапки и будут играть роли пушистых и розовых? Выйдут замуж и все. Так часто бывает.