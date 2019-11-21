В ЖК внесен законопроект об освобождении электрокаров от налогов

Депутаты вынесли на общественное обсуждение поправки в законы, которые создадут льготные условия для электроавтомобилей.

В частности депутаты предлагают освободить от НДС импортные и отечественные (заводы про сборке автомобилей планируют построить, но пока их нет) электрокары, а также комплектующие для машин и электрозарядных станций.

Кроме того, предлагается освободить владельцев электромобилей от уплаты налога на движимое имущество.

Поправки в законы вносятся с целью улучшить экологию, сократив число автомобилей, работающих на бензине и дизеле.