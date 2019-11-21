Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ЖК внесен законопроект об освобождении электрокаров от налогов

95  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты вынесли на общественное обсуждение поправки в законы, которые создадут льготные условия для электроавтомобилей.

В частности депутаты предлагают освободить от НДС импортные и отечественные (заводы про сборке автомобилей планируют построить, но пока их нет) электрокары, а также комплектующие для машин и электрозарядных станций.

Кроме того, предлагается освободить владельцев электромобилей от уплаты налога на движимое имущество.

Поправки в законы вносятся с целью улучшить экологию, сократив число автомобилей, работающих на бензине и дизеле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383429
Теги:
законопроект, экология, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  