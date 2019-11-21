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Жээнбеков: Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования

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- Екатерина Улитина
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"Ни один подросток не должен оставаться вне светского образования", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 ноября на международной конференции "Православие и Ислам - религии мира", который проходит в г. Бишкек.

"В 45-статье Конституции Кыргызской Республики четко и ясно прописано, что "основное общее образование обязательно". Поэтому стремление к религиозному образованию в медресе или в церкви не должно мешать получению государственного общего образования", - отметил Глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/383431
Теги:
ислам, Бишкек, Кыргызстан, Христианство, Сооронбай Жээнбеков
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