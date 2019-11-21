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$200 тысяч пропали из сейфа ГКНБ? Жанар Акаев просит доказательств

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- Екатерина Улитина
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Только в Кыргызстане коррупционеры могут украсть взятку. Так депутат Жанар Акаев прокомментировал информацию в СМИ о возможной пропаже 200 тысяч долларов из сейфа следователя ГКНБ. Деньги проходили в качестве вещественного доказательства в уголовном деле о коррупции.

Появилась информация, что якобы следователь ГКНБ проиграл в казино деньги, которые были вещественным доказательством и люди в это верят. В ГКНБ эту информацию опровергают, но звучит это не убедительно, - говорит Жанар Акаев.

Депутат подчеркнул, что у него нет цели очернить ГКНБ, однако он не понимает, почему эти деньги не показали на суде, не сверили серийные номера купюр.

Жанар Акаев считает, чтобы пресечь домыслы, необходимо провести внутреннее расследование и показать общественности те самые 200 тысяч долларов.

Напомним, начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева задержали в кабинете, где обнаружили 200 тысяч долларов. Деньги были меченые и их изъяли в качестве вещественных доказательств. Позже появилась информация, которую официально опровергли в ГКНБ, что деньги, якобы, потратил следователь, правда, потом он возместил всю сумму.

Улана Чалбаева приговорили к 5 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого утверждает, что суд несмотря на его ходатайства отказался в суде ознакомиться с вещдоками, а именно с деньгами.


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URL: https://www.vb.kg/383432
Теги:
ГКНБ, коррупция, взятка, Жанарбек Акаев, Кыргызстан, Улан Чалбаев
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