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Труп в багажнике: У подозреваемых изъяты $100 тыс, их перевозили незаконно

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- Оксана Гут
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Еще двое подозреваемых в убийстве Хусана Каримова, чье тело было обнаружено в багажнике авто на парковке аэропорта "Манас", находятся в розыске. Об этом сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции сообщили представители МВД КР.

В ведомстве также напомнили, что ранее по делу уже были задержаны двое мужчин, отбывавших наказание в колонии-поселения.

Замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов в очередной раз подчеркнул, что убитый не был бизнесменом, а занимался частным извозом, иногда перевозил деньги.

Как ранее писала "Вечерка", в вечер убийства Хусан Каримов как раз должен был забрать очередную ценную "посылку". По словам Каниметова, у задержанных обнаружены и изъяты 100 тысяч долларов.

Однако, происхождение этих денежных средств – кому они принадлежат, кто их передавал и для чего – до сих пор следствием не установлено.

Напомним, 23 октября брат Хусана Каримова обратился в милицию с заявлением о его пропаже. Накануне он выехал из дома около 9 вечера и отправился в сторону аэропорта "Манас", но так и не вернулся. В тот же день, 23 октября, около 20.00 часов следователи обнаружили на автостоянке рядом с аэропортом тело мужчины со следами насильственной смерти. Тело было спрятано в багажнике автомобиля. В настоящее время все материалы дела переданы в следственную службу МВД.


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URL: https://www.vb.kg/383433
Теги:
МВД, убийство, Бишкек, Кыргызстан, деньги, Аэропорт "Манас", уголовное дело
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