Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане повысили минимальный доход на 100 сомов

156  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство КР повысило размер гарантированного минимального дохода с 900 до 1000 сомов. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

Решение вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Размер гарантированного минимального дохода последний раз повышался в 2016 году и в течение нескольких лет оставался на уровне 900 сомов.

Повышение размера гарантированного минимального дохода поспособствует улучшению охвату детей из малообеспеченных семей пособием.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383438
Теги:
пособия, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  