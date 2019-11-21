В Кыргызстане повысили минимальный доход на 100 сомов

Правительство КР повысило размер гарантированного минимального дохода с 900 до 1000 сомов. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает пресс-служба правительства.

Решение вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Размер гарантированного минимального дохода последний раз повышался в 2016 году и в течение нескольких лет оставался на уровне 900 сомов.

Повышение размера гарантированного минимального дохода поспособствует улучшению охвату детей из малообеспеченных семей пособием.