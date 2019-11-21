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Штормовое предупреждение: С 21 по 24 ноября ожидается неустойчивая погода

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- Оксана Гут
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Штормовое предупреждение: c 21 по 24 ноября ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, 21-24 ноября временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 21 ноября в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

С 21 по 27 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до -6…-11°, днем до -2…-7°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -4…-9°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -7…-12°, днем до 0…-5°, по востоку Иссык-Кульской котловины и в зоне земледелия Нарынской областей ночью до -10…-15°, днем до -1…-6°, в горных районах ночью до -12…-17°, днем до -5…-10°, в высокогорных районах ночью до -20…-25°, днем до -10…-15°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередач.

В целях недопущения гибели людей и снижения материального ущерба со стороны МЧС КР была издана телефонограмма от 18 ноября, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочным представителям правительства Кыргызской Республики в областях и мэрам городов Бишкек, Ош. Со стороны ЦУКС при МЧС КР разосланы СМС-оповещения до населения по средствам сотовых операторов и соответствующая информация доведена до телевизионных каналов для отображения по бегущей строке. Кроме этого через программу ОКСИОН по телеканалам была передана соответствующая информация для населения.

Водителям, планирующих проезд через горные автодороги Кыргызстана, МЧС КР настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

- обращать внимание на штормовое предупреждение, прогноз погоды МЧС КР;

- соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при проезде горных автодорог;

- обязательное наличие зимних шин;

- наличие аптечки, цепей, лопатки, первичные средства пожаротушения (огнетушитель).

При чрезвычайных ситуациях звонить в службу 112, звонок бесплатный.


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URL: https://www.vb.kg/383439
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, безопасность, Кыргызстан
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