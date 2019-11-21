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Дом, земля и трактор. Что президент указал в своей декларации?

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- Екатерина Улитина
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Сооронбай Жээнбеков в 2018 году заработал 902 тысячи 785 сомов. Налоговая декларация главы государства опубликована на сайте Государственной налоговой службы.

В 2017 году (тогда Сооронбай Жээнбеков работал премьер-министром и лишь в конце года стал президентом - VB.KG) его доходы составили 890 тысяч 990 сомов.

Кроме того, в своей декларации президент указал, что в его собственности находятся 23 земельных участка, дом площадью 160 квадратных метров и трактор МТЗ-80.

Это же имущество он указал в декларации за 2017 год.

Близкие родственники Сооронбая Жээнбекова владеют квартирой площадью 64 квадратных метров, автомобилем Лексус 470, внушительным поголовьем крупного рогатого скота, стоимостью 7 млн сомов, лошадьми на 640 тысяч сомов и 14 земельными участками. Заработок родственников президента за 2018 год составил 4 млн 200 тысяч сомов, в 2017 было 3 млн 700 тысяч.

По сравнению с декларацией за прошлые годы родственники главы государства не делали значительных приобретений.


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URL: https://www.vb.kg/383442
Теги:
ГНС, декларация, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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