Дом, земля и трактор. Что президент указал в своей декларации?

Сооронбай Жээнбеков в 2018 году заработал 902 тысячи 785 сомов. Налоговая декларация главы государства опубликована на сайте Государственной налоговой службы.

В 2017 году (тогда Сооронбай Жээнбеков работал премьер-министром и лишь в конце года стал президентом - VB.KG) его доходы составили 890 тысяч 990 сомов.

Кроме того, в своей декларации президент указал, что в его собственности находятся 23 земельных участка, дом площадью 160 квадратных метров и трактор МТЗ-80.

Это же имущество он указал в декларации за 2017 год.

Близкие родственники Сооронбая Жээнбекова владеют квартирой площадью 64 квадратных метров, автомобилем Лексус 470, внушительным поголовьем крупного рогатого скота, стоимостью 7 млн сомов, лошадьми на 640 тысяч сомов и 14 земельными участками. Заработок родственников президента за 2018 год составил 4 млн 200 тысяч сомов, в 2017 было 3 млн 700 тысяч.

По сравнению с декларацией за прошлые годы родственники главы государства не делали значительных приобретений.