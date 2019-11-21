Доходы премьер-министра за год сократились почти в три раза

В 2018 году доходы премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева сократились в 2,8 раз. Данные опубликованы в декларации главы правительства на сайте Государственной налоговой службы.

Так, согласно декларации, в 2017 году Мухаммедкалый Абылгащиев заработал 2 млн 367 тысяч 986 сомов. В 2018 году его доходы составили 826 тысячи 461 сом.

Мухаммедкалый Абылгазиев владеет сельскохозяйственными животными: крупный рогатый скот на сумму 880 тысяч сомов, лошади на 2 млн 600 сомов и мелким рогатый скот стоимостью 2 млн 96 тысяч сомов.

В собственности премьер-министра нет движимого и недвижимого имущества. Домом, площадью 278,5 квадратных метров владеют его родственники. Кроме того, на близких записаны два парковочных места.

В 2018 году члены семьи главы правительства ничего не заработали, так же как и в предыдущий год.

Известно, что у Мухаммедкалыя Абылгазиева четверо детей - трое студенты, младший ходит в детский сад.