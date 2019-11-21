Депутаты ЖК предлагают легализовать сдачу жилья в многоэтажках на час/сутки

В Кыргызстане предлагают легализовать сдачу жилья в краткосрочную аренду (почасовую/ посуточную) в многоквартирном доме. Соответствующий проект закона о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Жилищный кодекс КР и Кодекс КР о нарушениях)" был вывешен на сайте Жогорку Кенеша еще 16 октября.

Завтра, 22 ноября, состоится общественное обсуждение проекта закона. Инициаторами выступили депутаты Жогорку Кенеша Жанар Акаев, Абдывахап Нурбаев, Ильхом Маннанов.

В справке-обосновании к документу сообщается, что в 2016 году законом была установлена административная ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц. Эта норма была принята из-за жалоб жильцов многоквартирных жилых домов относительно нарушения общественного порядка и организацию притонов лицами, арендовывавшими жилые квартиры в указанных домах на почасовой и суточной основе.

Однако, заявляют инициаторы, на практике принятый закон вызвал определенные сложности и ограничения у граждан, пытавшихся реализовать свое конституционное право на свободное распоряжение своей собственностью. Более того, в летнее время, указанное ограничение негативно сказалось на предоставлении туристических услуг.

- Так, представителями среднего и малого бизнеса неоднократно поднимался вопрос о необходимости пересмотра введенной нормы права, ввиду добросовестного ведения ими бизнеса по предоставлению внешним и внутренним туристам услуг по временному проживанию в жилых квартирах многоквартирных жилых домов. При этом также отмечались потери республиканского бюджета от непоступления сумм, выплачиваемых за приобретение добровольного патента, который в среднем составляет 2000 сом, - говорится в справке.

Отмечается, что в Кыргызстане в среднем имеется 3000 жилых квартир, которые сдаются под временное проживание без нарушения целевого использования. Некая инициативная группа предпринимателей малого бизнеса даже подсчитала, что из-за вышеуказанного закона ежегодно государство могло недополучать порядка 72 миллионов сомов.

Инициаторы ссылаются и на то, что такой вид бизнеса, как сдача жилья на час и сутки, предоставлял рабочие места и специалистам смежных профессий, таких как электрики, сантехники, разнорабочие, горничные и так далее. Кроме того, для надлежащего ведения данного вида предпринимательства, субъекты малого бизнеса также пользовались услугами интернет-провайдеров, рекламных агентств, швейных предприятий и т.п.

- С учетом масштаба охвата разных видов предпринимательской деятельности, сдача жилых квартир под временное проживание, являлось неотъемлемым элементом экономического оборота страны, - резюмируют инициаторы поправок.