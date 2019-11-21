Перекрестный год КР и РФ откроют в Москве в Большом театре

Подготовка к Перекрестному году Кыргызстана и России стала главной темой состоявшейся в Москве беседы Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова и специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Их встреча прошла в задании самого посольства.

Перекрестным годом для обеих дружественных стран объявлен по решению их президентов 2020-й год. Его качественному наполнению был посвящен и недавний визит Швыдкого в Бишкек, где он встретился по этому поводу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Проинформировав посла о результатах переговоров с главой Кыргызстана, спецпредставитель президента РФ, говоря о предстоящем годе, отметил: "Такие мероприятия дают большой эффект, и культурный, и экономический, открывают новые горизонты для сотрудничества".

Программа Перекрестного года по предложению сторон должна охватывать все сферы кыргызско-российского взаимодействия: политическую, экономическую, культурно-гуманитарную. Здесь важно участие и общественных организаций, что поспособствует укреплению дружбы между народами двух государств, отметили собеседники. Они сошлись во мнении по поводу значимости Перекрестного года и необходимости проведения его на высоком политическом уровне, в духе истинного союзничества и стратегического партнерства.

Также речь шла о согласовании дат визита президента КР Сооронбая Жээнбекова в РФ и церемонии открытия Перекрестного года на уровне глав государств в феврале 2020 года на новой сцене Большого театра. Подчеркнуто, что проведение такого года, включающего, как планируется, свыше 150 акций и мероприятий, станет первым опытом для всего СНГ.