Кыргызстан наладит со странами СНГ обмен информацией о доходах физлиц

Рабочая группа Координационного совета руководителей налоговых служб государств СНГ разработала и утвердила форматы обмена информацией о доходах и имуществе физических лиц в этих странах. А уже в августе 2020 года планируется провести тестовый обмен ею, сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Он напомнил, что в 2018 году государствами Содружества был подписан соответствующий протокол, предусматривающий обмен в автоматическом режиме необходимыми данными. В их числе - сведения о доходах компаний и физических лиц, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом.

Для вступления в законную силу, протокол должен пройти ратификацию как минимум в трех странах. Этот процесс уже завершился в Казахстане и Кыргызстане, а в России находится на финальной стадии процедуры. Он внесен на рассмотрение в Государственную Думу и будет, по словам Силуанова, принят до конца года.

В планах, помимо тестового обмена информацией в августе 2020 года, - создание программного обеспечения и уже в 2021 году – переход на его промышленную эксплуатацию, отметил первый-вице-премьер РФ..